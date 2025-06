Вокалист культовой группы впервые рассказал о неизлечимой болезни

Вокалист группы a-ha Мортен Харкет рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

Вокалист легендарной норвежской группы a-ha Мортен Харкет рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Харкет признался, что долгое время не хотел раскрывать свой диагноз, чтобы не отвлекаться от работы. Сейчас музыкант перенес несколько операций и проходит терапию, которая имеет побочные эффекты.

«Я очень стараюсь не допустить, чтобы мой организм окончательно пришел в упадок», — заявил исполнитель культовой песни Take on Me.

Сообщается также, что на фоне лечения от неврологического заболевания у Мортена возникли проблемы с голосом, которые могут поставить крест на его творчестве.

