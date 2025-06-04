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21:04, 4 июня 2025Культура

Вокалист культовой группы впервые рассказал о неизлечимой болезни

Вокалист группы a-ha Мортен Харкет рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона
Андрей Шеньшаков
Мортен Харкет

Мортен Харкет. Фото: NTB Scanpix / Berit Roald / Reuters

Вокалист легендарной норвежской группы a-ha Мортен Харкет рассказал о диагностированной у него болезни Паркинсона. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Харкет признался, что долгое время не хотел раскрывать свой диагноз, чтобы не отвлекаться от работы. Сейчас музыкант перенес несколько операций и проходит терапию, которая имеет побочные эффекты.

«Я очень стараюсь не допустить, чтобы мой организм окончательно пришел в упадок», — заявил исполнитель культовой песни Take on Me.

Сообщается также, что на фоне лечения от неврологического заболевания у Мортена возникли проблемы с голосом, которые могут поставить крест на его творчестве.

Ранее стало известно, что певец Александр Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.

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