Мать похищенного в Москве бизнес-коуча рассказала о сыне

Мать похищенного в Москве бизнес-коуча рассказала о его отношении к мусульманам

Похищенный на Ярославском вокзале бизнес-коуч Арег Щепихин стал резко негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе. Об этом рассказала мать мужчины, пишет Telegram-канал Baza.

Она отметила, что сын в Карабахе не воевал, но очень активно следил за событиями и сильно переживал итоги конфликта между Арменией и Азербайджаном. Женщина уточнила, что не разделает негативного отношения сына к мусульманам. Она считает, что он ошибается.

Мать добавила, что не знала об активности сына в соцсетях и об оскорблениях, которые он записывал в адрес чеченцев и дагестанцев.

Ранее стало известно, что Щепихин, похищенный в центре Москвы у Ярославского вокзала, называл себя «визионером-инсайдером» и оскорблял Дагестан.