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14:21, 4 июня 2025Бывший СССР

За пять лет восьмая часть населения Молдавии покинула страну

Тарлев: За время правления Санду Молдавию покинули 300 тысяч граждан
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inquam Photos / Andrei Mardari / Reuters

За пять лет правления президента Молдавии Майи Санду восьмая часть населения республики покинула страну. Об этом сообщает бывший молдавский премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев в своем Telegram-канале.

«За время правления нынешнего правительства уровень бедности в Молдове вырос более чем на 30 процентов, а более 300 тысяч граждан покинули страну в поисках лучшей жизни», — написал он.

По словам чиновника, большой процент ключевых должностей в стране занимают иностранные граждане. Тарлев отметил, что они стараются получить наибольшую прибыль, не задумываясь о потребностях граждан.

Ранее стало известно, что треть населения Молдавии находится за чертой бедности. Бывший депутат парламента от «Партии коммунистов Республики Молдова» Марк Ткачук заявил, что в стране происходит постоянный отток населения.

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