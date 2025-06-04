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15:58, 4 июня 2025Силовые структуры

Задержан начальник московского вокзала

Начальника Казанского вокзала Москвы Черникова задержали по делу о взятке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова задержали по делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщает «МК».

По данным источника, задержание произошло несколько лет назад. Дорогомиловский районный суд Москвы взял Черникова под домашний арест. По версии следствия, фигуранта пытался подкупить предприниматель — он заплатил 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при ведении бизнеса на территории вокзала.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил под домашний арест главу отдела департамента Минздрава.

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