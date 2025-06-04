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14:48, 4 июня 2025Силовые структуры

Зарабатывавшая на украинских заказах россиянка получила многолетний срок

В Херсонской области женщина получила 13 лет колонии за шпионаж и госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Херсонский областной суд приговорил к 13 годам колонии общего режима 42-летнюю россиянку Надежду Плехову, выполнявшую задания украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям о шпионаже и государственной измене. Ей также назначили штраф 100 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с сентября по ноябрь 2022 года Плехова, будучи гражданкой Украины, за деньги собирала и передавала представителю украинских спецслужб данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России на территории Генического района Херсонской области.

Весной 2023 года она получила гражданство России, но тем не менее продолжила выполнять поручения куратора по сбору информации о российских военных. Переданные данные могли быть использованы для нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе оставлен в силе приговор работнице научного института за госизмену.

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