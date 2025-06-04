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20:40, 4 июня 2025Ценности

Жена Канье Уэста опубликовала новые откровенные фото

Дизайнер Бьянка Цензори опубликовала фото в боди и сетчатых колготках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори опубликовала новые откровенные фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя жена американского рэпера Канье Уэста предстала перед камерой в сетчатых колготках и боди телесного цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено глубоким декольте, которое подчеркивает форму груди Цензори.

Кроме того, избранница музыканта поделилась снимками в том же наряде, но с другого ракурса. Так, знаменитость легла на живот и показала обнаженные ягодицы.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори снялась без нижнего белья. Тогда дизайнер разместила фото, на которых предстала в колготках и сетчатом топе. При этом под нарядом отсутствовали трусы и бюстгальтер.

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