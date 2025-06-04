Жители «Нового Внуково» пожаловались на качество ремонта в ЖК

«Лента.ру»: В домах от «Самолета» заметили кривые стены и отваливающуюся плитку

Жильцы комплекса «Новое Внуково» от застройщика «Самолет» пожаловались на некачественный ремонт в только что сданных квартирах, говорится в материале «Ленты.ру».

Одна из местных жительниц рассказала, что в ее квартире кривые стены. Причем в некоторых местах перепад составляет пять сантиметров: из-за этого сложно расположить мебель. Кроме того, по ее словам, в ванной дважды отваливалась плитка, также есть царапины на окнах и сколы на ламинате. «Главный недостаток я обнаружила, когда в доме отключили свет и отопление, — поделилась она. — Я подошла к окну в комнате и чувствую — сильно дует по ногам. Оказалось, за батареей — сквозная дыра, в том месте, где на улицу выходит трубка кондиционера». Другой собственник рассказал, что в его квартире пошло волной покрытие на полу и плохо закрывались межкомнатные двери.

По закону о долевом строительстве, каждый застройщик дает трехлетнюю гарантию на конструктив здания и инженерное оборудование, и годовую — на отделку жилья. В ее рамках он обязан бесплатно устранять недостатки. Если девелопер отказывается их исправлять, собственник жилья может обратиться в суд.

С 2020 года несколько раз вводился мораторий на штрафы для застройщиков — последний был введен в марте 2024 года и действует до 30 июня 2025 года. Пока он в силе, взыскать неустойки ни за задержку сроков сдачи жилья, ни за некачественное строительство и ремонт дольщики получить не могут.