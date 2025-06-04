Зритель выкрикнул ответ в студии телешоу и заставил участников открыть рот от удивления

Зритель шоу «Конкурс по орфографии Гая Монтгомери» выкрикнул ответ в студии

Зритель выкрикнул ответ в студии интеллектуального шоу «Конкурс по орфографии Гая Монтгомери» (Guy Montgomery's Guy Mont-Spelling Bee), которое выходит на австралийском телеканале ABC. На это обратило внимание издание Daily Telegraph.

Издание отмечает, что во время того, как участница шоу Хе Хуанг пыталась дать правильный ответ на вопрос о флагах, кто-то из зала выкрикнул слово «Польша». Хуанг раскрыла рот от изумления, а другие участники шоу в шоке развели руками. После этого ведущий шоу Гай Монтгомери в шутку отметил, что кричать ответы из зала абсолютно противозаконно, что вызвало смех в аудитории.

Комментируя случившееся в интервью изданию, Монтгомери сказал, что зрителям не стоит подсказывать участникам ответы и порекомендовал воздержаться от подобных комментариев в будущем.

Ранее сообщалось, что телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз шокировал зрителей тем, что в одном из выпусков программы он в костюме кота помочился в лоток. В социальной сети X его поступок назвали отвратительным.