Звезда «Фабрики звезд» рассказала о пяти грустных днях без мяса

Певица Дайнеко рассказала, что смогла стать вегетарианкой только на пять дней

Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко заявила, что пробовала стать вегетарианкой, но у нее не получилось. Артистку цитирует Пятый канал.

По словам певицы, она продержалась несколько дней. «Это были очень грустные пять дней», — отметила исполнительница, добавив, что плохо себя чувствовала, когда решила поменять пищевые привычки.

Дайнеко рассказала, что причинами этого считает свой резус-фактор и низкий уровень гемоглобина в крови. «Мне набрать железо и избавиться от анемии сложнее, чем большинству людей, у которых нет моей группы крови», — уточнила она, также подчеркнув, что «слишком сильно» любит мясо, чтобы отказываться от него.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что не понимает коллег, которые продолжают зарабатывать в России, но критикуют страну и ее жителей.