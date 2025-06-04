Звезда реалити-шоу рассказал о борьбе с игровой зависимостью

Звезда шоу «Женаты с первого взгляда» Люк Дебоно рассказал о борьбе с лудоманией

Звезда британского реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married At First Sight) Люк Дебоно рассказал о борьбе с лудоманией — зависимостью от азартных игр. Подробности он раскрыл на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике, который опубликовал Дебоно, он отметил, что уже три года находится в ремиссии от зависимости, поэтому наконец-то может откровенно о ней рассказать. «Последние, не знаю, лет 15 своей взрослой жизни я боролся с игровой зависимостью. Это было очень трудно, это отнимало все мои силы, и это было единственное, о чем я думал и чем был одержим», — рассказал телезвезда.

Дебоно также посоветовал тем, у кого есть зависимости, обратиться как можно скорее за помощью. Он отметил, что в этом поможет откровенный и честный разговор о своих проблемах с другими людьми.

Ранее сообщалось, что звезда реалити-шоу, известный по участию в телепроектах «Иззи делает это» и «Игра вслепую» Иззи Баттрес рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По словам Баттреса, он пристрастился к алкоголю и наркотикам в молодом возрасте.