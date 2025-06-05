103-летняя блогерша раскрыла секреты красоты

103-летняя блогерша из Великобритании Пэтридж назвала румяна секретом красоты

Блогерша зрелого возраста Джоан Пэтридж из Великобритании раскрыла секреты красоты. Соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

103-летняя инфлюэнсерша назвала нанесение румян способом визуально омолодиться. При этом она подчеркнула, что важно улыбаться не слишком сильно, чтобы косметика не скатывалась в складки кожи.

Вдобавок Пэтридж уточнила, что использует подводку, чтобы сделать взгляд более выразительным. «Красота для меня означает естественность во всем. Приятно чувствовать себя хорошо, независимо от того, сколько тебе лет — ты не можешь обойтись без румян», — заявила блогерша.

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