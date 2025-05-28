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14:10, 28 мая 2025Ценности

57-летняя Елена Воробей раскрыла секреты молодости

57-летняя пародистка Елена Воробей назвала плазмолифтинг секретом молодости
Екатерина Ештокина

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей раскрыла секреты молодости. Соответствующее интервью публикует «Пятый канал».

57-летняя знаменитость рассказала, что регулярно занимается спортом и контролирует вес, в том числе с помощью препаратов и консультирующих врачей-эндокринологов. Кроме того, звезда назвала секретом красоты плазмолифтинг.

«Мне очень понравился плазмолифтинг. Нужно подряд сделать плюс-минус три сеанса, и потом какое-то время ты уже свеженький. Самое главное — найти того, кто все это будет оплачивать, и хороших специалистов», — уточнила она.

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Вдобавок Воробей призналась, что изменила форму носа, перенесла несколько коррекций груди, а теперь задумывается о блефаропластике.

«Я очень хорошо отношусь к блефаропластике. Я посмотрела результаты у своих друзей. Это когда как раз тебе можно поесть соленого, и ты будешь спокоен, что у тебя отека не будет», — иронично заявила пародистка.

В декабре 2024 года 57-летняя Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте. Артистка позировала перед камерой в черных брюках и топе с глубоким декольте.

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