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15:54, 5 июня 2025Бывший СССР

Адвокат экс-главы Карабаха защитил его в суде фразой на латыни

Адвокат Варданяна заявил Азербайджану, что нет преступления — нет наказания
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рубен Варданян

Рубен Варданян. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Адвокат бывшего главы правительства упраздненной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и российского бизнесмена Рубена Варданяна заявил об игнорировании Азербайджаном принципов уголовного права. Запись выступления защиты опубликована на официальной странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я считаю, что справедливое судебное разбирательство должно основываться на точном применении норм материального и процессуального права», — заявил юрист.

Он также отметил, что Баку игнорирует фундаментальные принципы права, в том числе принцип nullum crimen, nulla poena sine lege (рус. Нет преступления, нет наказания без закона). По словам адвоката, основные принципы при уголовной ответственности в деле Варданяна не соблюдаются.

Рубен Варданян ранее был российским бизнесменом. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную НКР, которую Азербайджан считает своей территорией. После фактического установления контроля Баку над территорией Нагорного-Карабаха Варданяна задержали и завели уголовные дела по статьям, связанных с «национальной безопасностью Азербайджана».

Ранее Варданян прекратил голодовку в СИЗО. Она продолжалась 23 дня.

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