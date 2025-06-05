Больше 120 тысяч человек остались без света и воды в российском регионе

Сальдо: Свыше 120 тысяч жителей Херсонской области остались без света и воды

В Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах. В общей сложности из-за аварии электричества и воды лишились свыше 120 тысяч человек.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли Херсонскую область кассетными снарядами и беспилотниками.

До этого, 3 июня, более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества. Тогда без света также остались 44 социально значимых объекта, однако они обеспечены аварийными источниками питания.