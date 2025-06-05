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21:17, 5 июня 2025Россия

Четыре беспилотника атаковали российский регион

Богомаз: 4 БПЛА атаковали Брянскую область и были сбиты, пострадавших нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа пытались атаковать Брянскую область. Они были сбиты в небе над российским регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор области.

Данные об уничтожении украинских дронов самолетного над Брянской областью подтвердили в МО России, уточнив, что инцидент произошел около 19.10 по московскому времени.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская система ПВО сработала над Черным морем. В результате были уничтожены два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), они относились к самолетному типу.

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