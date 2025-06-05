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11:59, 5 июня 2025Экономика

Дачникам дали совет по защите растений от палящего солнца

«Garden Жук»: В жару растениям может помочь капельный полив
Мария Черкасова

Фото: Mariana Serdynska / Shutterstock / Fotodom

Капельный полив и использование других систем автоматизированного полива может помочь в уходе за растениями в жару, рассказала «Ленте.ру» консультант по работе с физическими лицами бренда «Garden Жук» (компания «Цикл») Мария Шуракова.

Она объяснила, что причина многих проблем с растительностью в жару кроется именно в почве — если верхний слой грунта пересохнет, то растение начнет засыхать еще быстрее. Технология капельного полива обеспечивает поступление воды прямо к корням растений небольшими порциями, минуя поверхностные слои земли. Такая технология также помогает экономить воду, предупреждает развитие болезней и повреждения растений от попадания воды на листья. Капельный полив предотвращает стресс у растений благодаря постоянному увлажнению корневой зоны, добавила Шуракова.

Существуют и другие полезные технологии полива — с использованием регулируемых опрыскивателей и армированных шлангов. Технологии помогут выращивать травы, цветы или крупные культуры на открытых участках. Регулируемые опрыскиватели позволяют задать зону полива, форму и интенсивность распыления воды. Эта техника помогает равномерно увлажнять большие площади без переувлажнения или повреждения листьев. Армированные шланги — это специальные гибкие трубопроводы, изготовленные из эластичных материалов (резины, пластика), усиленные дополнительными слоями волокон, тканей или металлических нитей, которые придают дополнительную прочность и устойчивость к высоким давлениям, механическим повреждениям и агрессивным средам. Шланги отличаются прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

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Эксперт обратила внимание и на важность рационального использования водных ресурсов в периодов участившихся периодов засухи и жары. По словам Шарковой, современные системы полива позволяют сократить расход воды до 50 процентов, при этом обеспечивая стабильный рост и развитие растений. Также систему автоматизированного полива можно настроить таким образом, что полив будет происходить только утром или вечером, когда испарение воды минимально.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал бороться с лишайником на даче стоит с помощью механической очистки. Очищать дерево стоит с помощью скребков либо приспособлений с мягкой щетиной, которые не повредят кору.

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