Депутат Рады рассказал об ультиматуме Украине от США

Дубинский: Украина получила от США ультиматум по завершению конфликта

Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США был нужен лишь для получения американского ультиматума по завершению конфликта с Россией. Об этом в своем Telegram-канале рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это — встреча "прикрытие". На самом деле, Ермак приехал получить ультиматум по завершению войны. Возможно, его прикроют какими-то "перемогами", но в целом дело ясное — все идет к концу», — предположил он.

При этом он подчеркнул, что после телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина говорить о визите Ермака в Вашингтон совершенно «бессмысленно».

Ермак улетел в США 3 июня. По его словам, целью поездки стало обсуждение новых санкций против России.