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18:11, 5 июня 2025Экономика

В Подмосковье поставят памятник Дарье Дугиной

В подмосковном Одинцово поставят памятник Дарье Дугиной
Виктория Клабукова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В подмосковном Одинцово поставят мемориал в честь журналистки, дочери идеолога «Русского мира» Александра Дугина Дарьи. Эскиз памятника в своем Telegram-канале опубликовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По словам чиновника, автор скульптуры был лично знаком с Дугиной, поэтому хотел привнести собственный взгляд. Как отмечается, художник хотел изобразить девушку такой, какой он ее помнит с последней встречи. При этом он хотел воплотить в образе Дугиной одновременно «и мужественность, и женскую легкость».

Будущий монумент будет выполнен в бронзе, в высоту он достигнет 3,5 метра. Территория вокруг мемориала будет также благоустроена, рабочие установят подсветку и скамейки. Проект хотят завершить к 20 августа, годовщине гибели Дугиной. О планах установить памятник глава Одинцово заявил в декабре 2024 года. Скульптура, по его задумке, станет «символом стойкости и преданности идеалам», которые отстаивала Дугина.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.

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