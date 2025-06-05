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11:55, 5 июня 2025Бывший СССР

Два моста через Днепр оказались в критическом состоянии

Нардеп Грищук: Два моста через Днепр находятся в критическом состоянии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Два киевских моста через Днепр оказались в аварийном состоянии, им грозит обрушение. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Грищук, передает «Политнавигатор».

По его словам, 15 процентов всех мостов в Киеве аварийные. Он добавил, что два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации и отсутствия капитальных ремонтов. Он рассказал, что еще в 1990-х годах мост «Метро» был признан аварийным, а мост «Патона» в критически аварийном состоянии с 2018 года.

При этом, по словам Грищука, уже семь лет сотни тысяч киевлян ежедневно пересекают Днепр по этому мосту. Он посетовал на бездействие городских властей, заявив, что нужно немедленно начать заниматься реконструкцией мостов.

Ранее стало известно о возможном смещении Кличко с поста мэра Киева. По информации издания «Политика страны», если выборов этой осенью не будет, центральная власть во главе с президентом Владимиром Зеленским попытается распустить Киевсовет, заявив, что у Кличко истекли полномочия.

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