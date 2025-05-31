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21:21, 31 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном смещении Кличко с поста мэра Киева

«Страна»: Зеленский намерен сместить Кличко с поста мэра Киева к осени
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Конфликт мэра Киева Виталия Кличко с центральной властью вновь обострился, и уже осенью его могут сместить. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По информации канала, если выборов этой осенью не будет, центральная власть во главе с Владимиром Зеленским, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия.

«Вот тогда и станет возможной полная замена КГГА на военную администрацию во главе с назначенным президентом чиновником», — отмечает источник издания.

Он также отмечает о наличии других вариантов, среди которых давление на депутатов Киевсовета для переформатирования его состава, однако пока соотношение голосов далеко не в пользу сторонников Владимира Зеленского.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко выразил мнение, что Зеленский планирует в ближайшее время ввести санкции против мэра Кличко. По его данным, под санкциями находятся уже 8300 человек.

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