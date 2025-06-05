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07:54, 5 июня 2025Россия

Глава Дагестана фразой «мягко говоря, перестарались» оценил одно решение чиновников

Глава Дагестана Меликов: Чиновники перестарались, решив обнести водопад забором
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress

Чиновники перестарались, когда решили обнести Хучнинский водопад высоким забором. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«В очередной раз вынужден повторить: заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет! В Табасаранском районе чиновники, мягко говоря, перестарались: природу они решили защищать как любое другое свое имущество — высоким забором!» — написал Меликов.

Глава региона уже поручил министру природы разобраться в ситуации и принять необходимые меры. По его словам, массовое бесконтрольное посещение водопада туристами может сказаться на экологии этих мест.

Меликов заявил о возмущении мерами, принятыми чиновниками в отношении водопада. Пусть такими заборами, которые там установили, чиновники огораживают свои дома и дачи, добавил глава региона. Он также поблагодарил население за активную позицию и своевременный сигнал.

Ранее Меликов после погрома и давки в магазине Кизляра заявил, что не нужно вдохновляться чужими примерами «черных пятниц». Он предложил вместо подобной распродажи, которая была в магазине Кизляра, передавать одежду по сниженной цене тем, кто в ней нуждается, — например, многодетным семьям, семьям участников СВО или ветеранам.

Вот это да!
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