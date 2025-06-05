Глава российского региона предупредил о ракетной опасности

Брянский губернатор Богомаз предупредил население о ракетной опасности

Глава Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей одного из населенных пунктов о ракетной опасности. Об этом он написал в Telegram.

Сообщение губернатор адресовал жителям городского округа Клинцы. Он попросил население найти укрытия и не подходить к окнам.

Подробностей о возможной атаке он не привел.

Брянская область — один из граничащих с Украиной российских регионов. Она постоянно подвергается ударам со стороны соседнего государства. Так, 2 июня двое мирных жителей пострадали в результате атак на населенные пункты Азаровка и Полевые Новоселки. Там были замечены украинские беспилотники.