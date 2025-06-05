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12:25, 5 июня 2025Россия

Глава российского региона предупредил о ракетной опасности

Брянский губернатор Богомаз предупредил население о ракетной опасности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей одного из населенных пунктов о ракетной опасности. Об этом он написал в Telegram.

Сообщение губернатор адресовал жителям городского округа Клинцы. Он попросил население найти укрытия и не подходить к окнам.

Подробностей о возможной атаке он не привел.

Брянская область — один из граничащих с Украиной российских регионов. Она постоянно подвергается ударам со стороны соседнего государства. Так, 2 июня двое мирных жителей пострадали в результате атак на населенные пункты Азаровка и Полевые Новоселки. Там были замечены украинские беспилотники.

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