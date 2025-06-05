Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 5 июня 2025Ценности

Хирург предостерегла женщин от желания сделать пластику как у Кайли Дженнер

Хирург Анна Стив призвала не копировать внешность телезвезды Кайли Дженнер
Мария Винар
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: @kyliejenner

Ведущий пластический хирург Анна Стив предостерегла женщин от желания сделать грудь как у американской телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

Так, медик призвала читательниц не копировать внешность предпринимательницы. По ее словам, один и тот же и имплант будет выглядеть совершенно по-другому на двух разных женщинах. Стив отметила, что результат после вмешательства может разочаровать. В связи с этим специалист посоветовал тем, кто хочет заполучить внешность Дженнер, не спрашивать на консультации ее точные параметры, а принести с собой собственные фотографии.

Ранее Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела. Тогда телезвезда призналась, что в ее груди стоят силиконовые импланты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

    Ветеринар назвал способ охладить питомцев в жару

    Трамп поговорил с Си Цзиньпином

    Для россиян оживили легенды кино

    Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

    Украина осудила Польшу

    Европейский центробанк снизил ставки в восьмой раз

    Адвокат экс-главы Карабаха защитил его в суде фразой на латыни

    Снова возбуждено дело о покушении против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости