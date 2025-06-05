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23:56, 5 июня 2025Спорт

Испания победила Францию в матче с девятью голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Испания со счетом 5:4 победила Францию и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Испании победила Францию в полуфинальном матче лиги А Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 июня, в немецком Штутгарте и завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев. В составе победителей голами отметились Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри, а Ламин Ямаль оформил дубль. У Франции забитые мячи на счету Килиана Мбаппе, Райана Шерки и Рандаля Коло Муани, а испанский защитник Дани Вивиан поразил собственные ворота.

Испания в финале Лии А 8 июня сыграет с Португалией. Франция в тот же день в игре за третье место встретится с Германией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В 2023 году команда в решающем матче в серии пенальти победила Хорватию.

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