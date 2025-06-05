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16:55, 5 июня 2025Культура

Куклачев рассказал о любви кошек к песням SHAMAN

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что его кошки любят слушать песни SHAMAN
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что его кошки любят песни исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Его цитирует «Общественная служба новостей».

Дрессировщик поделился, что очень любит петь, но о музыкальной карьере никогда не задумывался. Он отметил, что в последнее время часто выбирает композиции SHAMAN. «Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен. Теперь я и сам подсел на его творчество», — сказал Куклачев, добавив, что Дронов его «очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой».

Ранее Юрий Куклачев обратился к участникам заседания Совета Федерации России с речью о доброте.

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