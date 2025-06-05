Легендарный итальянский певец выступит на Дворцовой площади

Культовый итальянский певец Аль Бано выступит в рамках культурной программы ПМЭФ

Известный итальянский певец Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) выступит в России. Об этом сообщает Telegram-канал агентства РИА Новости.

По информации источника, концерт исполнителя легендарной песни «Феличита» станет кульминацией культурной программы Петербургского международного экономического форума 2025 года. Выступление Аль Бано состоится на Дворцовой площади Северной столицы.

Сам форум пройдет с 18 по 21 июня.

Ранее стало известно, что итальянский певец Аль Бано признался, что мечтает вернуться в Россию из-за любви к русским. В ноябре 2024 года он заявил, что хочет выступить на Красной площади, но только когда завершится специальная военная операция.