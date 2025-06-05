Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:47, 5 июня 2025Культура

Легендарный итальянский певец выступит на Дворцовой площади

Культовый итальянский певец Аль Бано выступит в рамках культурной программы ПМЭФ
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный итальянский певец Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) выступит в России. Об этом сообщает Telegram-канал агентства РИА Новости.

По информации источника, концерт исполнителя легендарной песни «Феличита» станет кульминацией культурной программы Петербургского международного экономического форума 2025 года. Выступление Аль Бано состоится на Дворцовой площади Северной столицы.

Сам форум пройдет с 18 по 21 июня.

Ранее стало известно, что итальянский певец Аль Бано признался, что мечтает вернуться в Россию из-за любви к русским. В ноябре 2024 года он заявил, что хочет выступить на Красной площади, но только когда завершится специальная военная операция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США забрали у Украины «ключевую технологию» на фоне ударов по аэродромам России. Чего лишился Киев и скажется ли это на ходе СВО?

    Боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры

    Ветеринар назвал способ охладить питомцев в жару

    Трамп поговорил с Си Цзиньпином

    Для россиян оживили легенды кино

    Раскрыта тайна Свитков Мертвого моря

    Украина осудила Польшу

    Европейский центробанк снизил ставки в восьмой раз

    Адвокат экс-главы Карабаха защитил его в суде фразой на латыни

    Снова возбуждено дело о покушении против сбившего байкера водителя Rolls-Royce

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости