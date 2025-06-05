Лозунг «Миру — мир» привлек внимание российской полиции

В Петербурге ищут вандалов, оставивших лозунг «Миру — мир» в девяти местах

В Санкт-Петербурге полиция ищет вандалов, которые оставили девять надписей на набережных и мостах города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, советский послевоенный лозунг «Миру — мир» был нанесен черной краской на Воскресенской, Выборгской, Ушаковской, Арсенальной набережных, набережной реки Фонтанки, а также на Литейном и Большеохтинском мостах. Еще одну надпись обнаружили выстриженной на газоне в районе развязки КАД с Шафировским проспектом.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, начато производство.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским солдатам в Молдавии.