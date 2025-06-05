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15:01, 5 июня 2025Силовые структуры

Лозунг «Миру — мир» привлек внимание российской полиции

В Петербурге ищут вандалов, оставивших лозунг «Миру — мир» в девяти местах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция ищет вандалов, которые оставили девять надписей на набережных и мостах города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, советский послевоенный лозунг «Миру — мир» был нанесен черной краской на Воскресенской, Выборгской, Ушаковской, Арсенальной набережных, набережной реки Фонтанки, а также на Литейном и Большеохтинском мостах. Еще одну надпись обнаружили выстриженной на газоне в районе развязки КАД с Шафировским проспектом.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, начато производство.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили памятник советским солдатам в Молдавии.

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