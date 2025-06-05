Медведев увидел в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

Медведев: Слова Трампа о высадке в Нормандии намекают на нацизм Мерца

Ироничные слова президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии намекают на нацизм действующего канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной», — увидел намек Медведев.

По его словам, Мерц во время визита в Овальный кабинет на мгновенье почувствовал себя «бандеровской гнидой».

Ранее Трамп пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. «Это был не самый приятный день для вас?» — с иронией спросил американский лидер, вызвав заметную неловкость.