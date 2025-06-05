Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 5 июня 2025Россия

Медведев увидел в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

Медведев: Слова Трампа о высадке в Нормандии намекают на нацизм Мерца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Ироничные слова президента США Дональда Трампа о высадке союзников в Нормандии намекают на нацизм действующего канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной», — увидел намек Медведев.

По его словам, Мерц во время визита в Овальный кабинет на мгновенье почувствовал себя «бандеровской гнидой».

Ранее Трамп пошутил по поводу исторического значения высадки союзников в Нормандии. «Это был не самый приятный день для вас?» — с иронией спросил американский лидер, вызвав заметную неловкость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о сошедшем с ума Маске

    Косатки сопроводили туристов к маяку Анива

    Медведев увидел в словах Трампа о высадке в Нормандии намек на нацизм Мерца

    Весна в Москве оказалась аномально солнечной

    Раскрыта провалившаяся цель Мерца на переговорах с Трампом

    В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

    Трамп подшутил над Мерцем в присутствии журналистов

    Трамп после конфликта с Маском предложил отрезать его от финансирования

    Мерц не упомянул вклад СССР в освобождение Германии от нацизма

    Вероятность резких похолоданий в экстремально жарком 2025 году оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости