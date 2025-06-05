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14:30, 5 июня 2025Мир

Меркель предложила убедительный ответ Путину

Меркель: Европа и США должны сохранять единство
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Европа и США должны сохранять единство, что станет «убедительным ответом» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит чешское издание Hospodářské noviny.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — предложила Меркель.

По мнению экс-канцлера, западным государствам следует продолжать военную поддержку Украины и поддерживать ее обороноспособность даже после урегулирования конфликта. Меркель отметила, что Западу важно сохраниться в своем текущем виде.

В конце мая Меркель предрекла Европе разрушение без общего решения по вопросу миграции.

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