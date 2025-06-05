Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

Минобороны: ВСУ за ночь выпустили по пяти регионам России 30 беспилотников

В ночь на четверг, 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 30 беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 летательных аппаратов над пятью регионами России. Больше всего дронов — 15 — перехватили над Ростовской областью.

Еще 11 дронов сбили над Крымом, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Московским регионом и Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Ночью 5 июня Минобороны сообщало, что ВСУ пытались атаковать три региона России — Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области. Над ними суммарно сбили 15 дронов.