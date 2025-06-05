Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 5 июня 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

Минобороны: ВСУ за ночь выпустили по пяти регионам России 30 беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на четверг, 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 30 беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 летательных аппаратов над пятью регионами России. Больше всего дронов — 15 — перехватили над Ростовской областью.

Еще 11 дронов сбили над Крымом, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Московским регионом и Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Ночью 5 июня Минобороны сообщало, что ВСУ пытались атаковать три региона России — Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области. Над ними суммарно сбили 15 дронов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Глава Дагестана фразой «мягко говоря, перестарались» оценил одно решение чиновников

    Российская фигуристка показала фото в топе с откровенным декольте

    В Британии оценили результаты атак Украины на российские аэродромы

    Меньше половины россиян понадеялись на снижение ключевой ставки

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    Apple создала наушники с лазером

    Девушка узнала сексуальную фантазию бойфренда и тут же порвала с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости