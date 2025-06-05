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23:00, 5 июня 2025Экономика

Весна в Москве оказалась аномально солнечной

Синоптик Леус: Весна в Москве оказалась на 13 % солнечнее нормы
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Прошедшая весна в Москве оказалась небывало солнечной. Об этом со ссылкой на статистику обсерватории МГУ в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

За весенние месяцы солнце в столице светило 603 часа, что на 13 процентов больше климатической нормы. Как правило, весной солнце светит порядка 535 часов. Солнечнее всего выдался май — месяц выполнил 94 процента от нормы, выдав 257 солнечных часов. В апреле показатель составит 206 часов (больше нормы на 21 процент), в марте — 140 часов (на 17 процентов выше среднего).

По прогнозам синоптика, июнь подарит москвичам 279 часов солнца. С учетом небольшого дефицита осадков норма будет превышена на 5-10 процентов, отмечает Леус. Как подтверждают наблюдения последних лет, в 40 процентах случаев за июнь накапливалось более 300 часов солнца.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал столичным жителям уютную и нежаркую погоду в июне. По его данным, дневная температура будет варьироваться между плюс 15 и плюс 20 градусами.

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