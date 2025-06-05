Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:33, 5 июня 2025Забота о себе

Мужчинам перечислили ежедневные привычки для повышения фертильности

Врач Никотра призвала мужчин включить в рацион фрукты для повышения фертильности
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Памела Никотра заявила, что мужчинам для повышения фертильности необходимо придерживаться нескольких ежедневных привычек. Их она перечислила в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Никотра, для улучшения качества спермы необходимо включить в рацион фрукты, овощи, а также продукты, в которых содержится большое количество омега-3 жирных кислот, цинка, селена, витаминов С и Е. При этом от рафинированного сахара, трансжиров и ультраобработанных продуктов она призвала отказаться.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, по словам врача, важно регулярно заниматься физической активностью, чтобы контролировать вес. Специалистка посоветовала избегать различных токсинов, таких как сигареты и алкоголь. В заключение она порекомендовала мужчинам наладить сон, снизить уровень стресса, не контактировать с пестицидами, тяжелыми металлами и растворителями, а также не принимать горячую ванну.

Ранее уролог Алексей Моисеенко заявил, что мужчинам лучше мочиться сидя. Это, по его словам, необходимо для снижения риска развития простатита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил нового командующего беспилотниками ВСУ. Он уже предложил план ударов вглубь России

    В российском городе в аварийном доме рухнул потолок

    Бывшая жена Андрея Аршавина вышла в свет платье с разрезом до бедра

    Популярная соцсеть приготовила россиянам крупное нововведение

    Исключенный из реалити-шоу из-за ареста участник раскрыл подробности инцидента

    Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

    Мужчинам перечислили ежедневные привычки для повышения фертильности

    Трамп на встрече с Мерцем пошутил про высадку в Нормандии

    Манулы устроили беби-бум в Новосибирском зоопарке

    Маск заявил о неспособности Трампа выиграть выборы без его помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости