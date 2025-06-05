На Украине назвали сроки запуска фонда полезных ископаемых

Министр финансов Украины Свириденко: Фонд ископаемых будет запущен до конца года

На Украине до конца года будет запущена работа фонда полезных ископаемых. Сроки запуска совместного с США фонда назвала министр финансов Украины Юлия Свириденко, передает издание «РБК-Украина».

«Обсудили очень конкретные шаги по тому, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года», — заявила глава Минфина по итогам встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Она добавила, что уже в июле пройдет первое заседание фонда, на котором обсудят его инвестиционную стратегию.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что к сделке по недрам прилагаются два тайных документа, которые никому не показывают. Он также отметил, что депутаты внесли в преамбулу к соглашению пункт, в котором они подтвердили, что готовы нести ответственность только за ратифицированный документ.

