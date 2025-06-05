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14:34, 5 июня 2025Бывший СССР

На Украине сделали заявление о ядерном оружии

Основатель «Азова» Билецкий заявил о праве Украины на ядерное оружие
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Андрей Билецкий

Андрей Билецкий. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украина имеет все права на ядерное оружие. Такое заявление сделал основатель 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

«Вопрос ядерного оружия — обязательный для нашей страны. Мы имеем на это абсолютно все права: юридические, практические, физические и моральные», — заявил он.

По его словам, собственное вооружение и современная полумиллионная армия являются гарантом безопасности и стабильности для страны.

Ранее Билецкий заявил, что Киеву не следует рассчитывать на западные гарантии безопасности. Он отметил, что Украина сама должна решить, какой мир с Россией ей нужен.

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