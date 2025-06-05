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11:20, 5 июня 2025Мир

На Западе раскрыли страх Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленский опасается ответа на удары ВСУ по аэродромам России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного ответа Москвы на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Теперь, когда ему сказали, что ответ действительно неизбежен и никто этому не будет препятствовать (потому что все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания), он скулит», — написал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ответный удар России будет неотразимым для Украины.

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