Аналитик Кошкович: Зеленский опасается ответа на удары ВСУ по аэродромам России

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного ответа Москвы на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Теперь, когда ему сказали, что ответ действительно неизбежен и никто этому не будет препятствовать (потому что все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания), он скулит», — написал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ответный удар России будет неотразимым для Украины.