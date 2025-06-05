Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли неотразимый ответ на удары Украины

Депутат Швыткин: Россия нанесет ответный неотразимый удар по Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин . Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Трудно прогнозировать, каким конкретным способом Россия нанесет ответный удар, однако он точно будет неотразимым для Украины, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы. После этого посольство США на Украине предупредило сограждан о возможном «мощном ударе» по территории республики со стороны Москвы.

«Удар будет нанесен, он будет неотразимый, неотвратимый, и президент России, как гарант безопасности нашего государства, все абсолютно правильно осознает, понимает. Это неизбежность наказания за произошедшее со стороны Украины», — заявил Швыткин.

Депутат добавил, что ответ последует незамедлительно. Он подчеркнул, что Россия не является террористическим государством и удары будут наносится только по военной инфраструктуре.

Ранее российский военкор Александр Коц отметил, что в разговоре Путина и Трампа присутствует малозаметная деталь. После того как из Кремля прозвучало предупреждение о неизбежном ответе Украине, американский лидер сразу перешел на тему Ирана, не пытаясь отговорить российского президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

    Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

    «Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости