В России предрекли неотразимый ответ на удары Украины

Трудно прогнозировать, каким конкретным способом Россия нанесет ответный удар, однако он точно будет неотразимым для Украины, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы. После этого посольство США на Украине предупредило сограждан о возможном «мощном ударе» по территории республики со стороны Москвы.
«Удар будет нанесен, он будет неотразимый, неотвратимый, и президент России, как гарант безопасности нашего государства, все абсолютно правильно осознает, понимает. Это неизбежность наказания за произошедшее со стороны Украины», — заявил Швыткин.
Депутат добавил, что ответ последует незамедлительно. Он подчеркнул, что Россия не является террористическим государством и удары будут наносится только по военной инфраструктуре.
Ранее российский военкор Александр Коц отметил, что в разговоре Путина и Трампа присутствует малозаметная деталь. После того как из Кремля прозвучало предупреждение о неизбежном ответе Украине, американский лидер сразу перешел на тему Ирана, не пытаясь отговорить российского президента.