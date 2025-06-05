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14:56, 5 июня 2025Наука и техника

Назван шокирующий фактор накопления жира в организме

Environ Int: Дорожный шум увеличивает риск метаболических нарушений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Дорожный шум может влиять на распределение жира в теле и увеличивать риск метаболических нарушений. К такому выводу пришли ученые из Helmholtz Munich и Мюнхенского университета, проанализировав МРТ-данные более 11 тысяч участников Немецкой национальной когорты. Результаты опубликованы в Environment International.

Сравнив изображения тела с данными о дорожном шуме в местах проживания, исследователи обнаружили: даже при уровне шума ниже санитарного порога в 53 дБ наблюдается рост объема жировых отложений под кожей, вокруг органов и в печени. Повышение на каждые 10 дБ было связано с увеличением этих показателей у мужчин и женщин.

Даже после учета других факторов — загрязнения воздуха, уровня озеленения, социально-экономического статуса, болезней и образа жизни — связь между шумом и жировыми отложениями сохранялась. Это указывает на возможное независимое влияние шума на метаболизм.

Ученые объясняют, что ночной шум нарушает сон и стрессовые реакции организма, влияя на гормональный фон и распределение жира. Подобные изменения могут повысить риск ожирения, диабета 2 типа, гипертонии и инсульта. В связи с этим эксперты призывают к более строгому контролю и ограничению уровня транспортного шума — по аналогии с загрязнением воздуха.

В марте 2025 года ученые связали ожирение с нарушениями сна, показав, что лишний вес и плохой сон усиливают друг друга. Это взаимодействие увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, формируя замкнутый круг.

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