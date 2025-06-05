Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 5 июня 2025Забота о себе

Названы самые вредные заблуждения о долголетии

Санитарный врач Шридхар призвала не делать еду источником стресса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Специалистка в области общественного здравоохранения США Деви Шридхар перечислила самые вредные мифы о долголетии. Ее слова цитирует Huffington Post.

Прежде всего, указала она, индивидуальные советы по здоровью от популярных коучей дают иллюзию, что продолжительность жизни находится под контролем человека. «40 процентов здоровья человека определяются социально-экономическими факторами, такими как образование, профессия или доход, и лишь 30 процентов — выбором образа жизни (например, отказом от употребления алкоголя или занятиями спортом)», — привела данные недавнего исследования она.

Также санитарный врач назвала заблуждением мнение, что, чтобы прожить дольше, нужно все делать правильно без срывов. «Если у вас бедный с точки зрения питания день, просто проживите следующий день иначе, съев больше овощей, фруктов и зерновых. И то же с упражнениями», — посоветовала Шридхар.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
Производство пищи требует все больше ресурсов.Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
28 ноября 2022

Также, по ее словам, люди, прилагающие легкие или умеренные усилия и даже посещающие спортзал всего раз в неделю, получают много преимуществ от тренировок. «То же самое и с диетой. Не превращайте еду, диету или сон в источник стресса. Стресс также способствует преждевременной смерти!» — предупредила она.

Ранее врач-терапевт Любовь Дроздова заявила, что красное мясо положительно влияет на продолжительность жизни. Дроздова уточнила, что благоприятное воздействие отмечается только у мяса, прошедшего первичную тепловую обработку, то есть тушеного или запеченного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

    Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

    «Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости