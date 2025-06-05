Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 5 июня 2025Мир

Нидерланды предоставят Украине многомиллионный пакет помощи

Брекельманс: Нидерланды предоставят Украине очередной пакет помощи на €400 млн
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Нидерланды предоставят Украине очередной пакет помощи на 400 миллионов евро для обеспечения безопасности на море. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс, сообщает Reuters.

«Я объявляю о новом пакете помощи в размере 400 миллионов евро для обеспечения морской безопасности», — сказал глава нидерландского ведомства.

Он подчеркнул, что правительственный кризис не скажется на решениях страны в области внешней политики и политики безопасности.

3 июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло после того, как лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правящей коалиции из-за разногласий с партнерами по вопросам миграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

    Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

    «Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости