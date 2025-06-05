Нидерланды предоставят Украине многомиллионный пакет помощи

Брекельманс: Нидерланды предоставят Украине очередной пакет помощи на €400 млн

Нидерланды предоставят Украине очередной пакет помощи на 400 миллионов евро для обеспечения безопасности на море. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс, сообщает Reuters.

«Я объявляю о новом пакете помощи в размере 400 миллионов евро для обеспечения морской безопасности», — сказал глава нидерландского ведомства.

Он подчеркнул, что правительственный кризис не скажется на решениях страны в области внешней политики и политики безопасности.

3 июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло после того, как лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правящей коалиции из-за разногласий с партнерами по вопросам миграции.