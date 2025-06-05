Онлайн-педофила нашли в чате детей из России

Иностранец проник в чат с детьми из России и вымогал у них голые фото

Иностранца обвинили в растлении российских детей. Об этом сообщают Известия.

По данным ведомства, в 2024 году в полицию обратились родители школьницы из Москвы. Выяснилось, что 41-летний иностранец познакомился с их дочерью. Позже она добавила мужчину в чат, где было около десяти детей. Иностранец стал общаться с каждым их них. Он вымогал у школьников фото и видео без одежды, затем начинал шантажировать их, и потерпевшие отправляли ему новый контент.

Учителя узнали об инциденте и рассказали о нем полицейским. Против иностранца возбуждено уголовное дело, он заочно арестован. В настоящее время он находится в Азербайджане.

Ранее сотрудники полиции задержали мигранта-нелегала, подозреваемого в надругательстве над ребенком в Санкт-Петербурге.