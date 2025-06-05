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11:03, 5 июня 2025Россия

Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

В Воронежской области пьяная автомобилистка насмерть сбила бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Воронежской области вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине бойца Юрия Ряснянского сбила пьяная автомобилистка на иномарке. После аварии россиянин прожил еще два дня в реанимации, пишут «Воронежские новости».

Россиянин являлся ветераном боевых действий, освобождал земли Луганска и Донецка, а также Курскую область. У него остались жена и трое детей.

ДТП произошло на автодороге Лиски — хутор Калач в ночь с 29 на 30 мая, но известно о нем стало только сейчас. Военнослужащий шел по обочине, когда его сбил автомобиль. По словам жены участника СВО, россиянка скрылась с места аварии.

«У него каждая секунда была на счету. Но у них была другая задача: срочно уехать и спрятать машину. Есть свидетели, которые видели, как они уносились с места ДТП с одной фарой», — вспомнила она.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами. После трехчасовой операции его поместили в реанимацию, где он прожил почти двое суток, не приходя в сознание.

«Сердце билось ради нас любимых и любящих, но 31 мая оно остановилось. Произошло кровоизлияние», — констатировала жена бойца.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области священник Димитрий Бабкин, который несколько раз ездил в зону проведения спецоперации, не выжил в аварии. Мужчина не справился с управлением.

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