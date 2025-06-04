Ездивший на СВО священник не выжил в ДТП в российском регионе

Ездивший на СВО священник Димитрий Бабкин не выжил в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области священник Димитрий Бабкин, который несколько раз ездил в зону специальной военной операции (СВО), не выжил в аварии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

40-летний священник попал в ДТП, когда ехал на Suzuki по автодороге Новосибирск—Зюзя—Квашино. Мужчина не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся.

Бабкин работал секретарем в Каинской епархии. В зоне СВО он исповедовал и причищал раненых в военном госпитале Луганска, а также развозил гуманитарную помощь. У священника осталось пять детей.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России священника Русской православной церкви (РПЦ) Антония Савченко, не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО). Священник в мае стал жертвой удара реактивной системы залпового огня HIMARS.