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08:00, 4 июня 2025Россия

Ездивший на СВО священник не выжил в ДТП в российском регионе

Ездивший на СВО священник Димитрий Бабкин не выжил в ДТП в Новосибирской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирской области священник Димитрий Бабкин, который несколько раз ездил в зону специальной военной операции (СВО), не выжил в аварии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

40-летний священник попал в ДТП, когда ехал на Suzuki по автодороге Новосибирск—Зюзя—Квашино. Мужчина не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся.

Бабкин работал секретарем в Каинской епархии. В зоне СВО он исповедовал и причищал раненых в военном госпитале Луганска, а также развозил гуманитарную помощь. У священника осталось пять детей.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России священника Русской православной церкви (РПЦ) Антония Савченко, не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО). Священник в мае стал жертвой удара реактивной системы залпового огня HIMARS.

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