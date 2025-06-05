Паразиты съели мозг промывшей нос водопроводной водой женщины

В США амеба съела мозг женщины, которая промыла нос водой из-под крана

Жительница США подхватила редкую инфекцию, вызванную «пожирающей мозг» амебой-паразитом, которая попала в организм через водопроводную воду. Об этом сообщает Daily Record.

71-летняя женщина, живущая в штате Техас, промыла нос водой из-под крана в автодоме. В результате амеба Naegleria fowleri проникла в ее мозг через носовые ходы и «съела» мозг, вызвав первичный амебный менингоэнцефалит.

Симптомы проявились на четвертый день: у больной поднялась температура, она стала испытывать головную боль и спутанность сознания. Несмотря на усилия врачей, у пациентки начался отек мозга. Анализы подтвердили наличие опасного микроорганизма в спинномозговой жидкости. Спасти женщину не удалось, ее не стало на восьмой день болезни.

«Этот случай подчеркивает важность использования только стерильной воды для промывания носа», — заявили в департаменте здравоохранения Техаса. В ведомстве уточнили, что питьевая вода безопасна, так как амеба может проникнуть в мозг только через носовые пути.

В США ежегодно фиксируется 2-3 подобных случая, преимущественно летом. С 1962 года зарегистрировано лишь 160 инфицирований, выжили единицы заболевших. Техас остается одним из самых неблагополучных штатов по этой инфекции.

Эксперты рекомендуют избегать купания в теплых пресных водоемах и использовать только дистиллированную или кипяченую воду для носовых ирригаций. Морская вода считается безопасной, так как амеба в ней не обитает.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Великобритании заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила. Во время очередной операции органы женщины стали отказывать, и она впала в кому на 10 дней. Несмотря на плохие прогнозы, ей удалось восстановиться.