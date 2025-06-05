Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

Судмедэксперт Решетун: Энергетики грозят хроническими заболеваниями у подростков

Энергетики опасны при регулярном употреблении, особенно для подростков, рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. Опасные последствия таких напитков он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам судмедэксперта, содержащиеся в энергетиках в высоких концентрациях химические вещества могут вызывать хронические заболевания и обострения уже имеющихся болезней. Решетун добавил, что энергетики негативно воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Содержащиеся в энергетике вещества, как правило, ускоряют сердцебиение, увеличивают нагрузку на сердце, продолжил эксперт.

Особенно опасны они для подростков, добавил Решетун. Он объяснил: иногда мышца сердца у подростков вырастает до определенных размеров, свойственных возрасту и росту человека, а элементы проводящей системы — еще нет. «И этой проводящей системе и так сложно справляться с быстро растущим организмом, а если сердце испытывает запредельные нагрузки, то оно просто может не справиться с этим», — предупредил специалист.

Решетун также призвал не сочетать энергетики с кофе и алкоголем, чтобы не усиливать негативное влияние на организм.

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