Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 5 июня 2025Забота о себе

Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

Судмедэксперт Решетун: Энергетики грозят хроническими заболеваниями у подростков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Энергетики опасны при регулярном употреблении, особенно для подростков, рассказал судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. Опасные последствия таких напитков он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам судмедэксперта, содержащиеся в энергетиках в высоких концентрациях химические вещества могут вызывать хронические заболевания и обострения уже имеющихся болезней. Решетун добавил, что энергетики негативно воздействуют на тонкую и очень чувствительную слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Содержащиеся в энергетике вещества, как правило, ускоряют сердцебиение, увеличивают нагрузку на сердце, продолжил эксперт.

Особенно опасны они для подростков, добавил Решетун. Он объяснил: иногда мышца сердца у подростков вырастает до определенных размеров, свойственных возрасту и росту человека, а элементы проводящей системы — еще нет. «И этой проводящей системе и так сложно справляться с быстро растущим организмом, а если сердце испытывает запредельные нагрузки, то оно просто может не справиться с этим», — предупредил специалист.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Решетун также призвал не сочетать энергетики с кофе и алкоголем, чтобы не усиливать негативное влияние на организм.

Ранее диетолог Галина Емельянова подсказала вариант полезного завтрака. По ее мнению, горсть сухофруктов к каше поможет защитить здоровье сердца и укрепить иммунитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Совершен прорыв в борьбе с ВИЧ

    Россияне смогут совершать онлайн-покупки по-новому

    Путин процитировал Тютчева и напомнил об уважении к России

    Мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже

    В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

    В небе заметили летающие лодки

    Генсек НАТО предложил повышение расходов на оборону

    Трамп анонсировал прямые переговоры с Китаем

    Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости