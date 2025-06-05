Под Петербургом двое подростков попали в реанимацию после встречи со змеями

В Ленобласти двое подростков попали в реанимацию, их укусили змеи

Под Санкт-Петербургом двое подростков попали в реанимацию после встречи со змеями. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Оба случая произошли в Ленинградской области. Одного из юношей змея укусила в руку, когда тот гулял вдоль карьера. Другой подросток столкнулся с рептилией на территории одной из деревень, будучи пьяным.

Обоих пострадавших госпитализировали. Оба находятся в состоянии средней тяжести, отмечает канал.

Ранее в Петербурге 13-летнюю школьницу ужалил скорпион. Это произошло в квартире. Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Как скорпион оказался в квартире, неизвестно.