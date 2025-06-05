Получивший ранение российский военный сбил почти десять дронов ВСУ

Гвардии сержант Вадим Гарипов получил ранение, прикрывая штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказал себе первую помощь и сбил восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом заявили в Минобороны России, сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что военный, находясь на посту воздушного наблюдения, попал под массированный артиллерийский обстрел и получил осколочные ранения. Рискуя жизнью, Гарипов надежно закрыл воздушное пространство от средств нападения противника и уничтожил FPV-дроны ВСУ.
«Несмотря на полученные ранения и тяжелую обстановку, Вадим, используя навыки тактической медицины, оказал себе необходимую помощь, остался на посту и продолжил выполнять боевую задачу», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее на лиманском направлении двое российских военных провели 25 суток в узкой трубе под шоссе, укрываясь от вражеских дронов. По словам одного из выживших, еду и воду им сбрасывали с дронов, но нередко припасы разбивались при ударе о землю.