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00:36, 5 июня 2025Россия

Получивший ранение российский военный сбил почти десять дронов ВСУ

Военный Гарипов получил ранение, но смог уничтожить восемь беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Гвардии сержант Вадим Гарипов получил ранение, прикрывая штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказал себе первую помощь и сбил восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом заявили в Минобороны России, сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что военный, находясь на посту воздушного наблюдения, попал под массированный артиллерийский обстрел и получил осколочные ранения. Рискуя жизнью, Гарипов надежно закрыл воздушное пространство от средств нападения противника и уничтожил FPV-дроны ВСУ.

«Несмотря на полученные ранения и тяжелую обстановку, Вадим, используя навыки тактической медицины, оказал себе необходимую помощь, остался на посту и продолжил выполнять боевую задачу», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее на лиманском направлении двое российских военных провели 25 суток в узкой трубе под шоссе, укрываясь от вражеских дронов. По словам одного из выживших, еду и воду им сбрасывали с дронов, но нередко припасы разбивались при ударе о землю.

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