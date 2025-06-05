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13:09, 5 июня 2025Бывший СССР

Премьер Грузии рассказал о финансировании экстремизма Евросоюзом

Кобахидзе: У Грузии есть факты финансирования экстремизма со стороны ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Грузия располагает фактами финансирования экстремизма со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: "У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты. Когда мы вам говорим, что вы поощряете экстремизм, подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования"», — сказал он.

Кобахидзе добавил, что когда Грузия на встрече с европейцами предоставляет им указанные факты, то в ответ получает общие фразы. По словам премьера, такое поведение европейцев вызывает сожаление.

Ранее Кобахидзе сообщил, что Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году больше, чем другие страны. По его словам, вступление республики в ЕС обязательно произойдет при условии, что будет использован «справедливый подход», а эта цель отражена в Конституции страны.

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