Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 5 июня 2025Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о готовности вступить в ЕС в 2030 году

Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие страны. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Наша цель — стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС», — заявил Кобахидзе.

По его словам, вступление республики в ЕС обязательно произойдет при условии, что будет использован «справедливый подход», а эта цель отражена в Конституции страны.

Ранее Кобахидзе заявил, что письмо, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили грузинский народ с Днем независимости и осудили действия грузинских властей в отношении гражданского общества, СМИ и оппонентов, говорит об отсутствии этикета у европейских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости