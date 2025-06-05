Премьер Грузии заявил о готовности вступить в ЕС в 2030 году

Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году

Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году больше, чем другие страны. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Наша цель — стать членом Европейского союза к 2030 году, что вполне возможно, если будет обеспечен справедливый подход. В 2030 году Грузия будет больше всех готова к вступлению в ЕС», — заявил Кобахидзе.

По его словам, вступление республики в ЕС обязательно произойдет при условии, что будет использован «справедливый подход», а эта цель отражена в Конституции страны.

Ранее Кобахидзе заявил, что письмо, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц поздравили грузинский народ с Днем независимости и осудили действия грузинских властей в отношении гражданского общества, СМИ и оппонентов, говорит об отсутствии этикета у европейских лидеров.