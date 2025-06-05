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13:36, 5 июня 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ за неделю боев у границ Курской области

Mash: За неделю боев у курского приграничья ВСУ потеряли до 400 человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

За неделю боев у границ Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ), по разным данным, потеряли до 400 человек. Данные об этом раскрыл Mash в Telegram.

По одной из версий, Киев получается заполучить формальный контроль над частью приграничья ради усиления позиций на переговорах с Москвой.

Одна из последних попыток прорыва в российский регион произошла в направлении курского села Гуево, пишет канал. Как стало известно, 60 бойцов ВСУ встретили огнем бойцы 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России. После перестрелки украинские штурмовики рассеялись. Сейчас одиночных солдат противника выслеживают операторы беспилотников.

Ранее стало известно, что вечером 4 июня и в ночь на 5 июня российские военнослужащие также отразили пять атак бойцов ВСУ с использованием мобильной техники в направлении села Теткино. Выжившие украинские солдаты бежали в район Искрисковщины и Рыжевки Сумской области.

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