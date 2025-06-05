Mash: 60 бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область у села Гуево

60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались осуществить попытку прорыва в Курскую область близ села Гуево. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, украинские военные пытались зайти на территорию России без техники. Они не смогли ей воспользоваться из-за сложного рельефа — возвышенности у Горнальского монастыря и реки Псел. Сопротивление противнику оказали бойцы 810-й бригады морской пехоты.

После того как у границы завязалась перестрелка, украинские штурмовики рассеялись — их сейчас защищают операторы беспилотников. Согласно неофициальным данным, ВСУ у курского приграничья за последнюю неделю боев потеряли до 400 человек.

5 июня также стало известно, что ВСУ попытались прорвать границу в направлении Теткино. Все пять попыток пересечь границу были отражены, выжившие украинские военные бежали в район Искрисковщины и Рыжевки Сумской области.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года.